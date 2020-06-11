"صلاة من أجل الرئيس.. 9 قرارات للكنيسة الكاثوليكية في اجتماعات السنودس

كتب - مصراوي:

عقدت الكنيسة القبطيّة الكاثوليكيّة، السنودس الخاص بها بدعوة من صاحب الغبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأسكندريّة وسائر بلاد المهجر للأقباط الكاثوليك، بدار القديس اسطفانوس.

وحضر الآباء المطارنة والأساقفة جميعهم، وبدأت الاجتماعات، عصر الاثنين الماضي، بعظة روحية من صاحب النيافة الأنبا كيرلس وليم، حول الكتاب المقدس ككلمة الله، وكيفية معرفة إرادة الله في الحياة من خلالها.

واستمر الآباء، بعد العظة الروحية، في الصلاة مع قداسة البابا فرنسيس ومع الإنسانية جمعاء، طالبين العزاء لكل الأسر التي فقدت أحد أحبائها بسبب فيروس كورونا، رافعين الطلبات إلى الله أن يشمل بشفائه كل المرضى بهذا الوباء، وتضرع آباء السينودس إلى الله تعالى أن يعطي الحكمة والبركة لكي تقوم الكنيسة بواجبها وخدمتها على أكمل وجه.

وبدأت اجتماعات السينودس، وفي ختام الاجتماعات، أصدر الآباء البيان الآتي:

1- تبادل آباء السنودس الخبرات المختلفة التي مرت بها كل إيبارشية من بداية تفشي فيروس كورونا، وكل ما قامت به من إجراءات وقائية، وإجراءات علاجية لمواجهة التأثيرات السلبية الناتجة من تفشي هذا الفيروس.

وقام الآباء بدراسة الأوضاع في بعض الدول الأوروبية للاستفادة من خبراتها، وبعد دراسة الوضع في مصر والاطلاع على القرارات التي صدرت اليوم 11 يونيو 2020 من اللجنة الوزارية الخاصة بإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس الوزراء، قرر آباء السينودس استمرار العمل في الكنيسة بما جاء في بيانها الرابع بتاريخ 10 مايو 2020.

2- قدم آباء السينودس البطريركي للكنيسة القبطية الكاثوليكية خالص الشكر للآباء القمامصة والقساوسة والرهبان والراهبات وكل أبنائها، لتجاوبهم الكبير وتضحياتهم الكثيرة في الفترة السابقة، وإدراكهم ووعيهم بجسامة الخطر في الظروف الراهنة.

3- قرر السينودس الاستمرار في تعليق كل الاجتماعات الأسبوعية، الأنشطة والنوادي الصيفية بالكنائس بما فيها الندوات والرحلات والمؤتمرات الصيفية لحين إشعار آخر، وستقوم الكنيسة بتنظيم مؤتمرات روحية تعليمية في الفترة الصيفية على وسائل التواصل الاجتماعي.

4- قرر آباء السينودس تعيين نيافة الأنبا دانيال لطفي، مطران كرسي الإسماعيلية، رئيسا للجنة التعليم الخاصة بسينودس الكنيسة القبطية الكاثوليكية، ويعاونه كأمين سر اللجنة الأب يوحنا بخيت أستاذ الكتاب المقدس بالكلية الإكليريكية بالمعادي.

5- تدارس الآباء مع اللجنة القانونية للسينودس آخر المستجدات فيما يخص قانون الأحوال الشخصية الموحد، وهيئة الأوقاف الكاثوليكية، وكذلك الوضع الحالي لتقنين الكنائس.

6- أكد السينودس البطريركي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، عدم مسئولية الكنيسة عن أي شائعات يتم إطلاقها باسمها على أي منصة من منصات التواصل الاجتماعي خارج الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي باسم الكنيسة الكاثوليكية بمصر.

7- صلى آباء السينودس من أجل مصرنا الحبيبة وقيادتها السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسي وكل المعاونين له، لكي يعطيهم الله تعالى القوة والقدرة على مواصلة جهودهم من أجل تجاوز هذه الأزمة الراهنة، وهذه الظروف الصعبة، وأهابوا بكل أبناء الوطن اتباع كافة الإجراءات والتوصيات الصحية الصادرة من وزارة الصحة لوقاية الجميع من هذا الوباء.