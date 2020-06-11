بيان من الصحة العالمية حول انتقال عدوى كورونا من مريض بلا أعراض

كتب - أحمد جمعة:

قالت منظمة الصحة العالمية، إن الدلائل الحالية تشير إلى أن معظم حالات انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد تكون عن طريق الأشخاص الذين يعانون من أعراض عندما يخالطون الآخرين مخالطة مقربة.

وأوضحت المنظمة في بيان نشرته عبر موقعها الإليكتروني، الخميس، أنه بناءً على ذلك، تعتمد معظم توصيات الصحة العالمية بشأن تدابير الوقاية الشخصية (مثل استخدام الكمامات والتباعد البدني) على مكافحة انتقال العدوى من المرضى الذين تظهر عليهم أعراض، بما يشمل المرضى المصابين بأعراض خفيفة والتي يصعب تحديدها مبكراً.

ولفتت إلى أن الأدلة المتاحة من تتبُّع المُخالِطين التي أبلغت عنها البلدان تشير إلى أنَّ احتمالية انتقال الفيروس من المصابين عديمي الأعراض أقل بكثير من أولئك الذين تظهر عليهم الأعراض.

وأفادت مجموعة فرعية من الدراسات والبيانات، التي شاركتها بعض البلدان بشأن الاستقصاءات العنقودية التفصيلية وأنشطة تتبُّع المُخالِطين، أنَّ احتمالية انتقال الفيروس من المصابين عديمي الأعراض أقل بكثير من أولئك الذين تظهر عليهم الأعراض، وفق منظمة الصحة العالمية، بعد ساعات من الجدل بشأن رأي خبرائها في إمكانية انتقال العدوى من الأشخاص حاملي فيروس "كورونا" دون أعراض.

وأشارت المنظمة إلى صعوبة إجراء دراسات شاملة حول انتقال الفيروس من المرضى عديمي الأعراض، لأنها تتطلب اختبار مجموعات سكانية كبيرة، وهناك حاجة إلى مزيد من البيانات للحصول على فهم أفضل وتحديد مدى قابلية انتقال الفيروس المُسبب لمرض "كوفيد-19".

وتعمل المنظمة مع البلدان في جميع أنحاء العالم، ومع باحثين عالميين، للحصول على فهم أفضل مسند بالدلائل للمرض بوجه عام، بما في ذلك دور المرضى عديمي الأعراض في انتقال الفيروس.