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هيئة الدواء تُحذر من قطرة عين مغشوشة بالأسواق.. وهذه طريقة اكتشافها

05:24 م الخميس 11 يونيو 2020
هيئة الدواء تُحذر من قطرة عين مغشوشة بالأسواق.. وهذه طريقة اكتشافها

هيئة الدواء تُحذر من قطرة عين مغشوشة

كتب - أحمد جمعة:

طالبت الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، التابعة لهيئة الدواء المصرية، بضبط وتحريز ما قد يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية، للعبوات المغشوشة من إحدى تشغيلات قطرة العيون "Tobradex sterile ophthalmic suspension"، والتي تستخدم للعلاج أو الوقاية من عدوى العين وكذلك الالتهابات.

وقالت هيئة الدواء في منشور حمل رقم "6 لسنة 2020 - غش تجاري" إن التشغيلة تحت رقم (19B21BB) بتاريخ انتهاء صلاحية يناير 2021، حيث أن العبوات الأصلية لهذا المستحضر من شركة نوفارتس فارما.

ولفتت إلى أنه يمكن التفرقة بين العبوات الأصلية والعبوات المغشوشة للمستحضر كالتالي:
- العبوات الأصلية: زجاجة القطارة أصغر في الحجم واختلاف في شكل الغطاء، أما العبوات المغشوشة أكبر في الحجم واختلاف في شكل الغطاء.

- لا توجد كلمة فارما أسفل الزجاجة بالعبوات الأصلية، بينا توجد كلمة فارما أسفل الزجاجة بالعبوات المغشوشة.

وطالبت الهيئة بنشر هذا المنشور على جميع المستشفيات العامة والخاصة الواقعة في نطاق المحافظات، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المؤسسة الصيدلية في حالة عدم وجود فواتير لهذه المستحضرات وضد الجهة الموردة في حالة وجود تلك الفواتير.

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هيئة الدواء نقط العين قطرة عين Tobradex sterile ophthalmic suspension

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