"الصحة" تنشر مصادر طبيعية لفيتامين "سي" لتقوية المناعة ضد كورونا

كتب- أحمد جمعة:

قالت الدكتورة هبة حسين، أخصائي الصحة العامة والتغذية، إن هناك عدد من الفيتامينات التي تساعد في تقوية المناعة ضد فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت في منشور توعوي لوزارة الصحة، الخميس، أن فيتامين سي يساعد في تقوية المناعة، وهو موجود في الكثير من المنتجات الطبيعية مثل الخضار كالفلفل الرومي والفواكه كالفراولة والجوافة والبرتقال واليوسفي.

ولفتت إلى أن فيتامين "أ" يعمل على تقوية مناعة الجسم وهو موجود في الجزر والقرع والبطاطا والطماطم.