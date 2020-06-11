مصادر: وضع ضوابط وإرشادات لاستقبال الرحلات السياحية بالمطارات



كتب- محمد عبيد:



قالت مصادر مطلعة بالطيران المدني، إنه سيتم الاتفاق على ضوابط وإرشادات لتشغيل الرحلات السياحية بالمطارات الدولية في المحافظات الأقل إصابة بفيروس كورونا، والتي سيتم فتحها خلال الأيام القادمة وفقا لقرار مجلس الوزراء.



وأشارت المصادر، إلى أنه سيتم التنسيق مع وزارتي الصحة والسياحة والآثار لوضع هذه الضوابط وتنفيذها في إطار خطة الدولة لفتح المطارات مرة ثانية بعد تعليق الطيران منذ مارس الماضي نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد,



كما سيتم عرض الإجراءات داخل المطارات في الوقت الحالي والتجهيزات الجديدة التي تم ادخالها بعد جائحة كورونا.



وأضافت المصادر، في تصريحات صحفية، أن الطيار محمد منار عنبه، وزير الطيران المدني، استعرض خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء منذ عدة أيام الاستعدادات والإجراءات بالمطارات المختلفة، استعدادا لاستئناف حركة الطيران إلى المطارات في أي وقت، فور أن تعلن الحكومة عن ذلك.



وأكد الوزير، جاهزية المطارات المصرية لتشغيل الرحلات، مشيرًا إلى أنه يتم حاليا تشغيل رحلات استثنائية، وتشغيل الطيران الداخلي بعدد من الرحلات بكفاءة عالية، خاصة بعد فتح السياحة الداخلية وتشغيل الفنادق وفقا للضوابط التي حددتها وزارتي السياحة والصحة، للسيطرة على تفشي الفيروس.



وأشارت المصادر إلى أن جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تم الانتهاء منها تتلخص في التطهير الدوري للمباني والمنشآت، وتطهير كافة المعدات وأجهزة المطارات الأمنية، والإشارات والأبراج وغيرها من منشآت أمنية ، ووضع العلامات الإرشادية، الخاصة بالوقاية الاحترازية، وتعديل بعض ممرات الوصول والسفر، لتسمح بدخول وخروج أعداد معينة لضبط صالات السفر والوصول بشكل أمن، وهذا بخلاف زيادة منافذ الحجر الصحي بالمطارات، مع تلبية كافة احتياجاتهم.