ضبط "الإعلام الرياضي": رفع أزمة التراشق بين قناتي الأهلي والزمالك لرئيس الأعلى للإعلام

كتب- مصراوي:

قال الإذاعي فهمي عمر، رئيس لجنة ضبط الإعلام الرياضي التابعة للأعلى للإعلام، إن اللجنة رصدت التراشق في الإعلام الرياضي من خلال برامج قناتي الأهلي والزمالك منذ بيان النادي الأهلي الأخير، وأنه تم رفع الأمر لمكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لاتخاذ الإجراء المناسب حيال المخالفات التي وقعت.

وأضاف عمر، في تصريح له: كتبنا محضر بما تم ورفعنا الأمر لرئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لاتخاذ ما يراه مناسبًا، والمحضر يمثل الواقع بما حدث من تراشق.

وطالب الناقد الرياضي، بضرورة اتخاذ إجراءات احترازية معروفة عند بداية النشاط الرياضي في مصر منها عدم حضور جمهور، مثلما حدث في ألمانيا وانجلترا.

وتابع: على الإعلام الرياضي أن يقوم بدوره في توعية الناس ولا بد أن يتحلى بالروح الرياضية بلا مهاترات وتأجيج المشاعر، موضحًا أن الإعلام الرياضي هو سبب عدم عودة الجمهور للملاعب في مصر.

وأكد فهمي عمر، أنه يجب أن يتقلد الإعلام الرياضي إعلاميين وليس رياضيين معتزلين الذين وصفهم بأنهم أحد أسباب الأزمة.

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