برلماني يطالب بتغيير بروتوكول التبرع ببلازما المتعافين من كورونا

كتب- مصراوي:

أكد النائب أيمن أبوالعلا، عضو لجنة الشئون الصحية، أن أزمة فيروس كورونا هي جائحة عالمية وليس على مستوى مصر فقط، مشيرا إلى أن الفيروس ليس مزمنا، وأن الوفيات تشير إلى أنه ليس في قوة الفيروسات الأخرى، بينما السارس وصل لـ15% والإيبولا تصل لـ 50%، لكن في كورونا تتراوح الوفيات حول 4% عالميا كما أنه أقل من حوادث الطرق.

وأشا أبوالعلا، في بيان، اليوم الخميس، إلى أنه ثبت عالميا بأنه لا تعاد الإصابة مرة أخرى على الأقل في الفترة الحالية، بناء على تجارب حدثت في الوقت الراهن إلا إذا حدث تحور جديد، كما أنه ثبت أنه يتحور للأضعف إضافة إلى ظهور مناعة القطيع لدى الكثيرين.

وأوضح أن أهم شروط التبرع هى مرور 14 يوم على مدة التعافي والسن المناسب من 18 – 62 عامَا ويكون خاليا من الأمراض المزمنة، مبديا رفضه البروتوكول المتبع بأن يكون حاصلًا على نتيجة لمرة إيجابي ومرتين سلبي للإصابة ومن الممكن الاعتماد على آلية أسهل عن ذلك، مطالبا بضرورة تغيير البروتكول والاعتماد بشكل رئيسي على وجود أجسام مضادة للفيروس بالدم

كما أبدى تحفظه على التصريحات التي خرجت الفترة الأخيرة من منظمة الصحة العالمية وتشهد تناقضا وارتباكا بين حين وآخر في تغير الموقف تجاه مدى صلاحية أي من الكمامات من عدمه ومدى فائدة الكحول من عدمه إضافة إلى التصريح بأن حامل الفيروس وليس لديه أعراض غير معدٍ وهو أمر جلل ويؤدس إلى كارثة في زيادة عدد الإصابات حال تبادل هذه المعلومة وكأنها حقيقة علمية وفي الحقيقة هي مجرد دراسة من سنغافورة، قائلا: الكحول قاتل للفيروس وعلى الجميع الإنصات في المقام الأول للجنة العلمية في مصر وتشمل خبرات ومقامات كبيرة تعمل في الوقت الحالي.

وعن الأمصال، قال "أبوالعلا": هناك أكثر من 125 جهة تتعارك في سباق علمي حميد من أجل الوصول لمصل في أسرع وقت لكنه يحتاج لمرحلة زمنية طويلة ونتطلع للوصول في أغسطس لمصل جاد.

ولفت إلى أنه لا يجوز ارتداء الكمامة لأطفال تحت سن الـ 4 سنوات خاصة وأن نسب الإصابة للأطفال تكاد تكون منعدمة، مشيرا إلى أن المرحلة الراهنة في مصر تقول إننا أصبحنا جميعا مخالطين وعلى الكافة توخي الحذر فس التعامل وارتداء الكمامات وتفعيل التباعد.​