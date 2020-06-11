مطار القاهرة يستقبل 35 رحلة عليها 7 آلاف راكب



كتب- محمد عبيد:



تقلع من مطار القاهرة الدولس اليوم الخميس 51 رحلة طيران دولي وداخلي وبضائع على مدار الـ24 ساعة ، تقل حوالس 893 راكبا عالقا من جنسيات مختلفة يغادرون إلى بلادهم.



كما يستقبل المطار أيضا 35 رحلة طيران ركاب دولي وداخلي وبضائع وخاصة تقل حوالي 7 آلاف عالقًا مصريًا في عدة دول.



وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن معدل التشغيل بدأ يرتفع بصورة كبيرة خلال الفترة الحالية منذ تعليق حركة الطيران بسبب جائحة وباء كورونا سواء على مستوى حركة السفر أو الوصول خصوصا بالنسبة لرحلات إجلاء العالقين أو رحلات "الشارتر" مما يعد مؤشرا على قرب عودة حركة الطيران خصوصا ومع زيادة التشغيل بصورة بدت ملموسة.



وأوضحت المصادر، أن الرحلات تشمل 9 رحلات لشركة مصر للطيران، بالإضافة إلى رحلات طيران لشركات دولية أوروبية وعربية وشركات طيران مصرية خاصة، كذلك رحلات طائرات الشحن الجوي ورحلات الطائرات الخاصة.



وأوضحت المصادر، أن رحلات الوصول ستتضمن رحلات قادمة من ميلانو والكويت والسعودية والإمارات، كما تتصمن رحلات السفر وجهات بالخليج وبعض الدول العربية بالإضافة إلى ألمانيا وماليزيا.



وكانت سلطة الطيران المدني أعلنت عن توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.