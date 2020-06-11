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"عبدالعال" ناعيًا محسن عادل: "أدى واجبه نحو وطنه"

02:43 م الخميس 11 يونيو 2020
"عبدالعال" ناعيًا محسن عادل: "أدى واجبه نحو وطنه"

علي عبدالعال

كتب- مصراوي:

نعى الدكتور علي ‏عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أسرة وزملاء وتلامذة الدكتور محسن عادل، الرئيس ‏التنفيذي السابق للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ونائب رئيس البورصة ‏المصرية السابق، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد أن أدى واجبه نحو وطنه.‏

وقال عبدالعال، في بيان صادر عن المجلس، "لقد أفاض الله على المغفور له بإذن الله، رغم شبابه، بالعلم والعطاء والخلق الرفيع، ونهل من علمه وخبرته المتخصصة العديد من المهتمين بشئون الاستثمار ‏والتمويل، وأسواق المال والحوكمة فكان أداؤه وتفانيه وإخلاصه في عمله علامة مميزة شهد له بها القاصي والداني".

وتابع: نرجو الله عز وجل أن يسكن الفقيد العزيز فسيح جناته، وأن ‏يلهمنا وأسرته ومحبيه صبر المؤمنين.‏

علي عبدالعال مجلس النواب محسن عادل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

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