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الكهرباء: إنشاء محطة محولات "جرزا" بتكلفة 295 مليون جنيه

02:30 م الخميس 11 يونيو 2020
الكهرباء: إنشاء محطة محولات "جرزا" بتكلفة 295 مليون جنيه

أرشيفية

كتب- محمد صلاح:

وقعت المهندسة صباح مشالي، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، مع شركة إنيرجيا للطاقة والتيليكوم سليوشنز، عقد مشروع إنشاء محطة محولات "جرزا" بجهد 220/66/11 ك.ف بمهمات جهد 220 & 66 ك.ف من النوع المعزول بالغاز (GIS) والتابع لمنطقة كهرباء القاهرة بتكلفة 295 مليون جنيه، وبتمويل من المصادر الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء ومدة التنفيذ التعاقدية 12 شهراً.

يأتي ذلك تأكيدًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتدعيم الشبكة الكهربائية بمحافظات مصر المختلفة.

وكان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أكد أنه تم إضافة خطوط نقل كهرباء جديدة بطول 3 آلاف و642 كيلو مترا، موكداً أن هذه الكمية تعادل مرة ونصف حجم شبكة نقل الكهرباء في السابق.​

الكهرباء صباح مشالي الشركة المصرية لنقل الكهرباء شركة إنيرجيا للطاقة

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