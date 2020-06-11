طلب إحاطة بشأن وقف تراخيص تركيب الهياكل المعدنية لمحطات المحمول

كتب- مصراوي:



تقدمت الدكتورة مي البطران، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، والدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان، بشأن نتيجة التقرير الصادر من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بسبب المشاكل المرتبطة بعدم وجود العدد الكافي من أبراج الاتصالات وسوء خدمة الاتصالات الناتجة عن وقف تراخيص تركيب الهياكل المعدنية لمحطات التليفون المحمول.



وأكدت النائبة، في بيان، اليوم الخميس، أنه وفقًا للتقارير الأخيرة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات توجد العديد من الشكاوي بسبب سوء خدمة الاتصالات، وهذا ما يتنافى مع قرارات الدولة بخصوص تحسين خدمات الإنترنت وشبكات الاتصالات.



وقالت عضو مجلس النواب، إنه بذلك تواجه الحكومة تناقضًا في أهدافها لتنفيذ تلبية احتياجات المواطنين، بالإضافة إلى التراجع في مواكبة أحدث وسائل التكنولوجيا لتلبية كافة احتياجات المستخدمين، فضلا عن ضمان وصول خدمات الاتصالات لجميع المناطق في مختلف أنحاء الجمهورية.



وطالبت البطران، بضرورة إحالة الطلب للجلسة العامة لإيجاد حلول سريعة وصريحة لتفادي تفاقم الأزمة، وضرورة استمرار الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية في مجال الاتصالات.