حصاد 5 سنوات.. "الهجرة" تعلن إنجازاتها منذ تأسيسها

كتب- أسامة علي:

أصدرت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ملفا يتضمن أبرز الإنجازات التي تمت منذ إطلاق الوزارة في 19 من سبتمبر من العام 2015.

وأكدت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، حرصها على إشراك أبناء مصر بالخارج في مسيرة التقدم التي تسير فيها البلاد وفي دعم استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

ويتضمن الملف أهم إنجازات مؤتمرات "مصر تستطيع"، ودور الوزارة في مكافحة الهجرة غير الشرعية، متضمنا المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة".

كما يشتمل الملف على دور الوزارة في إحياء العلاقات التاريخية بين شعوب مصر وقبرص واليونان والاحتفاء بالمصريين الأرمن ضمن مبادرة "إحياء الجذور".

ويبرز دور الوزارة في ربط أبناء الجيلين الثاني والثالث من أبناء المصريين بالخارج، من برامج لتعليم اللغة العربية وزيارة الأماكن السياحية والأثرية، بالتعاون مع وزارة الشباب ووزارة الدفاع والثقافة والسياحة والبيئة.

ويشير الملف أيضا إلى دور المصريين بالخارج في دعم الاقتصاد الوطني ومشاركاتهم الإيجابية في الاستحقاقات الانتخابية وأهم البروتوكولات التي وقعتها الوزارة مع الوزارات الأخرى ومؤسسات المجتمع المدني.

ملف الانجازات كامل عبر الرابط : أضغط هنا