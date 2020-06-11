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تعيين المستشار أحمد سمير قائمًا بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك

01:48 م الخميس 11 يونيو 2020
تعيين المستشار أحمد سمير قائمًا بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك

مصطفى مدبولي

كتب- محمد سامي:

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتعيين أحمد سمير، المدير التنفيذي لجهاز حماية المستهلك للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الجهاز بالإضافة إلى عمله.

ويأتي ذلك خلفًا للواء راضي عبدالمعطي، رئيس الجهاز السابق لحين انتهاء تشكيل مجلس إدارة جديد للجهاز وفقا لأحكام قانون جهاز حماية المستهلك.

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مصطفى مدبولي أحمد سمير جهاز حماية المستهلك

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