الجيزة: إزالة 5 أبراج و15 عقارًا في بولاق الدكرور والهرم والعمرانية

كتب- أسامة علي:



قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إنه تم إزالة 15 عقارًا مخالفًا بأحياء بولاق الدكرور والهرم والعمرانية وجنوب الجيزة والطالبية، مشيرًا إلى أنه تم البدء في إزالة 5 أبراج تصل ارتفاعاتهم إلى 13 طابقًا مخالف بالحوامدية وأبوالنمرس والوراق.



وأضاف راشد، أنه تم إزالة عقار بشارع مخلوف نور الدين متفرع من شارع منصور محمود و شارع السادات بحي بولاق الدكرور، مشيرًا إلى أنه تم إزالة عقارين بشارع مسجد التوحيد واستكمال إزالة فيلا بمنطقة كفرالجبل والأسوار المحيط بالمنطقة التي تم بها الإزالة بالكامل بحي الهرم.



وتم إزالة عقار بشارع وجيه الدكرور واستكمال إزالة العقارات المخالفة بمنطقة أرض البيبسي وشارع أبونقاية من شارع خاتم المرسلين بحي العمرانية وتم إستكمال إزالة العقارات المخالفة بمنطقة ترعة الإخلاص بحي الطالبية، كما تم تنفيذ قرارات إزالة بجزيرة بين البحرين وتم من خلالها إزالة أسوار مخالفة أعمدة خرسانية ومباني بحي جنوب.



وأوضح محافظ الجيزة، أنه تم البدء في إزالة برج مكون من 13 طابقًا بطرق مصر أسيوط بمدينة الحوامدية، إضافة إلى إزالة برج أخر بارتفاع 11 طابقًا بحي الوراق و إزالة برج مخالف بشبرامنت بمركز أبو النمرس و3 أبراج تحت الإنشاء بمدينة كرداس، إضافة إلى إزالة حمام سباحة بكافة مشتملاته بطريق جسر الصليبة شبرامنت بمركز أبوالنمرس وإزالة التندات والاستراحات المتواجدة بحمام السباحة.



وفي مركز ومدينة البدرشين تم تنفيذ 9 حالات إزالة ووقف أعمال بناء مخالف بقرية سقارة بإجمالي مساحة 1800 متر أرض زراعية خارج الحيز العمراني.



ووجه محافظ الجيزة رؤساء الاحياء والمراكز بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستعادة حقوق الدولة كاملة وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضي الدولة ومواجهة البناء المخالف بشكل رادع مشدداً على عدم الاكتفاء بإزالة المخالفات بل وضبط المخالف لكي ينال الإجراء القانوني.



يذكر أن محافظة الجيزة تشهد موجة شديدة لإزالة العقارات المخالفة سواء التي تم بناءِها بدون ترخيص أو المخالفة لشروط الترخيص أو التي تقع على أراضي أملاك الدولة والتعديات على الأراضي الزراعية حيث تم إزاله مئات الحالات المخالفة خلال الأسبوع الماضي.​