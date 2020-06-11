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مواعيد جديدة للحظر وفتح المساجد.. 6 قرارات للحكومة للتعايش مع "كورونا"

11:59 ص الخميس 11 يونيو 2020
مواعيد جديدة للحظر وفتح المساجد.. 6 قرارات للحكومة للتعايش مع "كورونا"

فيروس "كورونا"

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، عدة قرارات جديدة أثناء اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة "كورونا" لمناقشة عودة الحياة تدريجيًا لطبيعتها.

وجاءت أهم تلك القرارات على النحو التالي:

- تعديل مواعيد حظر التجوال ليبدأ من الساعة الثامنة مساء وحتى الساعة الرابعة صباحًا بشكل يومي اعتبارًا من الأحد المقبل.

- بدء فتح دور العبادة بالمحافظات الأقل إصابة من أول يوليو مع مراعاة الإجراءات الوقائية وتقييم الموقف أولًا بأول.

- استمرار غلق الشواطئ والمتنزهات الفترة المقبلة.

- إعادة السياحة والطيران للمحافظات الساحلية من أول يوليو.

- بدء استلام اشتراكات النوادي من 15 حتى 30 يونيو.

- مد عمل المحلات لمدة ساعة يوميًا؛ لتكون حتى السادسة مساءً بدلا من الخامسة.

فيروس كورونا أسامة هيكل كوفيد 19 وزارة الدولة للإعلام حظر التجوال

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