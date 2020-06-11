مواعيد جديدة للحظر وفتح المساجد.. 6 قرارات للحكومة للتعايش مع "كورونا"
كتب- محمد عبدالناصر:
أعلن أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، عدة قرارات جديدة أثناء اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة "كورونا" لمناقشة عودة الحياة تدريجيًا لطبيعتها.
وجاءت أهم تلك القرارات على النحو التالي:
- تعديل مواعيد حظر التجوال ليبدأ من الساعة الثامنة مساء وحتى الساعة الرابعة صباحًا بشكل يومي اعتبارًا من الأحد المقبل.
- بدء فتح دور العبادة بالمحافظات الأقل إصابة من أول يوليو مع مراعاة الإجراءات الوقائية وتقييم الموقف أولًا بأول.
- استمرار غلق الشواطئ والمتنزهات الفترة المقبلة.
- إعادة السياحة والطيران للمحافظات الساحلية من أول يوليو.
- بدء استلام اشتراكات النوادي من 15 حتى 30 يونيو.
- مد عمل المحلات لمدة ساعة يوميًا؛ لتكون حتى السادسة مساءً بدلا من الخامسة.
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