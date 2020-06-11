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وزير الإسكان يعزل نفسه بعد مخالطة أحد المصابين بكورونا

10:59 ص الخميس 11 يونيو 2020
وزير الإسكان يعزل نفسه بعد مخالطة أحد المصابين بكورونا

الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان

كتب- محمد عبدالناصر:

قرر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تطبيق العزل المنزلي على نفسه لمدة 14 يومًا.

وقال الجزار، في بيان مقتضب، اليوم الخميس: قرار العزل المنزلي جاء بعد مخالطة أحد المصابين بفيروس كورونا المستجد.​

عاصم الجزار وزارة الإسكان المجتمعات العمرانية العزل المنزلي فيروس كورونا كوفيد 19

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