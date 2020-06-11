وزير الإسكان يعزل نفسه بعد مخالطة أحد المصابين بكورونا
10:59 ص الخميس 11 يونيو 2020
كتب- محمد عبدالناصر:
قرر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تطبيق العزل المنزلي على نفسه لمدة 14 يومًا.
وقال الجزار، في بيان مقتضب، اليوم الخميس: قرار العزل المنزلي جاء بعد مخالطة أحد المصابين بفيروس كورونا المستجد.
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