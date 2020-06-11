الإسكان: بدء صب أسقف الدور الرابع علوي بعمارات "جنة" بمدينة ملوي الجديدة

كتب-محمد عبدالناصر:



صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم البدء في صب الخرسانة المسلحة لأسقف الدور الرابع علوي بعدد من عمارات مشروع "جنة" للإسكان الفاخر بمدينة ملوي الجديدة.



وأشار الجزار، في بيان، اليوم الخميس، إلى أنه جارٍ تنفيذ 34 عمارة (أرضي + 7 أدوار متكررة) بإجمالي 1088 وحدة سكنية، موضحا أنه تم الانتهاء من الخرسانة المسلحة لبعض أسقف الدور الثالث علوي بالإضافة إلى أعمدة الدور الرابع علوي بإجمالي حوالي 60 سقفًا، استكمالاً لمسيرة تنفيذ الأعمال بالمرحلة الأولى من مدينة ملوي الجديدة.



وقال المهندس محمد الدكروري، رئيس جهاز مديننتي ملوي والفشن الجديدتين: معدل الإنجاز بالمشروع بلغ حوالي 30% باستثمارات نحو 130 مليون جنيه في مجالي الإسكان والطرق.



وذكر رئيس جهاز مدينتي ملوي والفشن الجديدتين، أنه تم التنبيه على جميع الشركات العاملة بالمدينة، بزيادة معدلات التنفيذ وسرعة البدء في أعمال المباني والتشطيبات حتي يتم الانتهاء من الأعمال بالمشروعات طبقا للبرنامج الزمني المحدد، بجانب إلزام الشركات باتخاذ الاحتياطات اللازمة لوقاية جميع العاملين بالمواقع المختلفة من انتشار فيروس كورونا المستجد.