بسبب إهمال في حالة مريض كورونا حتى وفاته.. الصحة تقرر إقالة مدير مستشفى المطرية

كتب - أحمد جمعة:

قرر محمد فوزي السودة، رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية بوزارة الصحة، إقالة الدكتور محمد صفي الدين مدير مستشفى المطرية التعليمي من منصبه، على خلفية الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل بشأن الإهمال في التعامل مع مريض حتى وفاته.

وبحسب بيان لهيئة المستشفيات التعليمية، اليوم الخميس؛ قرر "السودة" تشكيل لجنه للتحقيق في ما هو منسوب للمستشفى من خلال فيديو انتشر على مواقع التواصل يتناول واقعة وفاة مريض للوقوف على صحته.

وباشرت اللجنة أعمالها مساء أمس الأربعاء، وامتد عملها حتى وقت متأخر من صباح اليوم الخميس، وبناءً على ما انتهت إليه اللجنة تقرر إعفاء مدير مستشفى المطرية التعليمي من منصبه مع استكمال التحقيقات اليوم.

ونشرت إحدى السيدات فيديو من داخل غرف حجز مرضى فيروس كورونا، وظهر أحد المرضى مسجيًّا على السرير وبجواره آثار لنزيف دم، قالت إنه توفى نتيجة الإهمال في متابعته وظلَّ هكذا دون تدخل أحد من الأطقم الطبية.