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3 أسابيع في مصارعة المرض.. وفاة نائب مدير معهد القلب بفيروس كورونا

09:49 ص الخميس 11 يونيو 2020
3 أسابيع في مصارعة المرض.. وفاة نائب مدير معهد القلب بفيروس كورونا

فيروس كورونا

كتب- أحمد جمعة:

نعت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بوزارة الصحة، الدكتور يسري كامل، نائب مدير معهد القلب القومي، والذي وافته المنية صباح اليوم الخميس، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد منذ ثلاثة أسابيع.

وتقدم الدكتور محمد فوزي السودة، رئيس الهيئة، ونواب رئيس الهيئة وجميع العاملين بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد، داعين الله أن يتغمد "كامل" بواسع رحمته، وأن يُسكنه فسيح جناته.

وقالت الهيئة في بيان اليوم، إنَّ الفقيد كان نموذجاً للتفاني والإخلاص ودماثة الخلق طوال فترة عمله بالمعهد، ولطالما قدم مثالاً مُشرفاً للطبيب المصري ولما يجب أن يكون عليه في رعاية المرضى من أبناء وطنه.

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