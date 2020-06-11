التقديم الأحد.. 7 محظورات يجب تفاديها عند حجز شقق الإسكان الاجتماعي "صور"

كتب- محمد عبدالناصر:

تبدأ وزارة الإسكان في تلقي طلبات الحجز لشقق الإعلان الـ13 من الإسكان الاجتماعي، وسداد مقدم الحجز لجميع المواطنين بداية من يوم الأحد المقبل، 14 يونيو حتى 4 يوليو، بعد أن أتاحت سحب كراسات الشروط الأحد الماضي 7 يونيو للمواطنين من ذوي الإعاقة فقط.

ويصل عدد الشقق المطروحة للحجز لـ36 ألف شقة في 10 محافظات هي (الفيوم – بني سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان- البحر الأحمر – مطروح) على أن تكون الشقق كاملة التشطيبات وجاهزة للتسليم.

وحذرت الإسكان من عدة أمور قبل التقديم لحجز شقق الإسكان الاجتماعي، جاءت على النحو التالي:

1- لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج والزوجة والأولاد القصر) التقديم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن والمحافظات في الإعلان الواحد.

2- أن يكون المتقدم مالكًا لسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي، فهذا مخالف لشروط التقديم لشقق الإسكان الاجتماعي.

3- الالتزام باستخدام الشقة بعد تخصيصها في النشاط السكني فقط.

4- يحظر التعامل على الشقة أو التصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات قبل مرور 7 سنوات.

5- في حال اكتشاف عدم صحة الأوراق والبيانات المقدمة، يكون المتقدم مسئولا عنها جنائيا ومدنيا ويحق للصندوق إلغاء التخصيص.

6- لابد أن يكون المتقدم تابعا للمحافظة التي تتواجد بها الشقة سواء بالإقامة أو بالعمل.

7- الحصول على قرض بنكي وعدم الانتهاء من سداده، فلا يجوز الجمع بين قرضين في نفس الوقت، ووجود أي نوع مديونية لدى أي بنك.​