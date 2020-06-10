كتب- مصراوي:

​أعلن الإعلامى إبراهيم فايق، اليوم الأربعاء، وفاة الناقد الرياضي محمد صيام الصحفي بجريدة الأهرام.

وقال فايق عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": خالص العزاء في وفاة الناقد الرياضي الكبير محمد صيام، ربنا يرحمه ويغفر له ويرزقه الجنة ويثبت أهله ويصبرهم.

واشتهر صيام بأراءه القوية التي كان يخرج بها عبر مقالاته في الأهرام أو من خلال البرامج الفضائية الرياضية المختلفة.

ونعى عدد من الاعلاميين فقيد الإعلام الرياضي المصري، والذي تسببت وفاته في صدمة داخل الوسط الرياضي.