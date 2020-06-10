للاعتراف بالنشر كصناعة.. تعرف على قرارات مجلس اتحاد الناشرين المصريين

كتب- مصراوي:

أعلن اتحاد الناشرين المصريين، في بيان له، مساء اليوم، عددا من القرارات تم الاتفاق عليها خلال آخر اجتماع لمجلس إدارة الاتحاد، بشكل افتراضي عبر تطبيق zoom، يوم الأحد الماضي.

وقرر المجلس إرجاء مناقشة الميزانية إلى الجلسة القادمة لحين اطلاع أعضاء المجلس عليها ومراجعتها، وفي السياق ذاته قرر المجلس تحويل مبلغ الإفطار الرمضاني السنوي، المقدر بـ139 ألف جنيه، من الحساب الجاري للاتحاد إلى حساب مشروع التكافل الخاص بالاتحاد وذلك بعد العرض على الجمعية العمومية للموافقة.

كما قرر المجلس إرسال خطاب لاستعجال رد دار الكتب والوثائق القومية على ما تم تقديمه من مقترحات في الحصول على أرقام الإيداع، بعد لقاء تم عقده مؤخرا مع رئيس دار الكتب والوثائق القومية ولم يتم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

وقرر مجلس الإدارة مخاطبة أعضاء الجمعية العمومية للحصول على عضوية المجلس التصديري، حتى يتم الاعتراف بالنشر كصناعة ضمن الصناعات المعتمدة بالدولة ما سيسهل عملية الحصول على مزايا وقروض وتسهيلات للناشرين.

كما قرر المجلس بالإجماع تكليف محمود خلف، رئيس لجنة المعارض، بعقد لقاء مع شاحن معرض تونس لحساب التكلفة الفعلية لشحن المعرض في الصادر والمرتجع لعدم تحميل الناشرين أعباء إضافية خاصة مع إلغاء المعرض.