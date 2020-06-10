طلب إحاطة بشأن اعتراض المستشفيات الخاصة على أسعار الصحة لعلاج مُصابي كورونا

كتب- مصراوي:

تقدمت النائبة شادية خضير الجمل، بطلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، بشأن موقف المستشفيات الخاصة واعتراضهم على أسعار العلاج والعزل التي أعلنتها وحددتها وزارة الصحة تزامنًا مع ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا المُستجد في الآونة الأخيرة.

وقالت شادية خضير: اعتراض المستشفيات الخاصة على الأسعار المحددة من وزارة الصحة سواءً للعزل أو لعلاج مُصابي كورونا موقف غير مقبول بأي حال من الأحوال.

وأكدت أن مهنة الطب قائمة على التحضر والإنسانية بمعالجة المصابين وتخفيف آلامهم وليس استغلال الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد لتحقيق المكاسب، مُشيرة إلى أن صحة وسلامة المصريين بكافة طوائفهم أهم من تحقيق الأرباح والأموال.

كما أكدت أن تلويح الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بإمكانية اللجوء إلى حق الحكومة في إدارة المستشفيات الخاصة وفق قانون الطوارئ وتعديلاته المُتعلقة بإدارة أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد حق أصيل ودستوري لمواجهة الوباء.