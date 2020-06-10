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الحكومة: إعفاء السائحين الوافدين عبر الطيران المباشر من رسوم التأشيرة

06:40 م الأربعاء 10 يونيو 2020
الحكومة: إعفاء السائحين الوافدين عبر الطيران المباشر من رسوم التأشيرة

مصر للطيران

كتب- محمد غايات:

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة، اليوم الأربعاء، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، حيث تناول بحث عدد من الملفات.

ووافق مجلس الوزراء على إعفاء السائحين الوافدين على متن رحلات الطيران المباشر إلى المحافظات السياحية، من سداد رسوم التأشيرة السياحية، وذلك حتى 31 أكتوبر 2020، نهاية الموسم السياحي الصيفي.

وتأتي هذه الحوافز بهدف دفع حركة الحجوزات للمقصد السياحي المصري لمنح ميزة تنافسية لمصر تساعد على تشجيع التدفق السياحي إليها، وذلك في إطار الاستعداد لعودة حركة السياحة الوافدة إلى مصر بعد إنهاء قرار تعليق حركة الطيران، وتنفيذ الخطة الترويجية لجذب السياحة الوافدة خلال الفترة المقبلة.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الطيران المدني سبق ووافقت على منح خصم 50% على رسم الإيواء والهبوط بكافة المدن السياحية للرحلات "الشارتر" و20% على الخدمات الأرضية لكافة المدن السياحية.

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء التأشيرة السياحية رحلات الطيران السائحين

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