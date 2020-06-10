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الحكومة توافق على جدولة مديونية "مصر للطيران" لصالح "مصر للبترول"

06:33 م الأربعاء 10 يونيو 2020
الحكومة توافق على جدولة مديونية "مصر للطيران" لصالح "مصر للبترول"

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- محمد غايات:

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة، اليوم الأربعاء، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، حيث تناول بحث عدد من الملفات.

ووافق مجلس الوزراء على محضر الاتفاق الخاص بالمديونية المستحقة على شركة مصر للطيران، لصالح شركة مصر للبترول.

وتضمن الاتفاق إسقاط 50% من فوائد تأخير قيمة المسحوبات الشهرية، والمنصوص عليها في العقد المبرم بين شركة مصر للبترول وشركة مصر للطيران، مع جدولة السداد على دفعات لمدة 8 سنوات، ومنح شركة مصر للطيران مدة عام قبل بداية السداد وتسوية المديونية.

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