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بشأن التعليم عن بعد.. الوزراء يوافق على تعديل لائحة "تنظيم الجامعات"

06:27 م الأربعاء 10 يونيو 2020
بشأن التعليم عن بعد.. الوزراء يوافق على تعديل لائحة "تنظيم الجامعات"

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- محمد غايات:

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة، اليوم الأربعاء، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، حيث تناول بحث عدد من الملفات.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 فيما يخص إجازة تدريس المناهج الدراسية الكترونياً بنظام التعليم عن بعد، وفقاً لطبيعة الدراسة في الكليات والمعاهد المختلفة.

ويأتي ذلك في ضوء التعامل مع التحديات التي فرضتها أزمة انتشار فيروس "كورونا" المستجد، وهو ما استوجب ضرورة اللجوء إلى نظام التعليم عن بعد، وإجراء الاختبارات إلكترونياً بحسب طبيعة الدراسة بالكليات والمعاهد المختلفة، متى توافرت للكلية أو المعهد البنية التحتية والإمكانات التكنولوجية التي تمكنها من ذلك.

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء قانون تنظيم الجامعات فيروس كورونا

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