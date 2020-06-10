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الحكومة توافق على 12 مشروع قانون للبحث عن البترول والغاز

06:19 م الأربعاء 10 يونيو 2020
الحكومة توافق على 12 مشروع قانون للبحث عن البترول والغاز

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- محمد غايات:

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة، اليوم الأربعاء، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، حيث تناول بحث عدد من الملفات.

ووافق مجلس الوزراء على 12 مشروعاً لقوانين تتعلق باتفاقيات التزام بترولية للبحث عن البترول والغاز واستغلالهما، بين كل من الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، والهيئة المصرية العامة للبترول، وذلك مع عدد من الشركات الأمريكية، والبريطانية، والفرنسية، والإماراتية، والكويتية.

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء البترول الغاز الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية

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