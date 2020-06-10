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هاتفيًا.. السيسي يبحث مع "ترامب" ملف سد النهضة والقضية الليبية

06:13 م الأربعاء 10 يونيو 2020
هاتفيًا.. السيسي يبحث مع "ترامب" ملف سد النهضة والقضية الليبية

ترامب و السيسي

كتب- يوسف عفيفي:

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنه تم خلال الاتصال تبادل وجهات النظر حول تطورات الوضع في ليبيا، في ضوء إطلاق مبادرة "إعلان القاهرة".

وأعرب الرئيس ترامب عن ترحيبه بالجهود المصرية لتحقيق التسوية السياسية للأزمة وإنهاء أعمال العنف بدعم وقف إطلاق النار في ليبيا، وتفعيل إرادة الشعب الليبي في تحقيق الأمن والاستقرار لبلاده.

كما تم تناول بعض الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وتبادل الرؤى بشأن تطورات الموقف الحالي لملف سد النهضة والمفاوضات الثلاثية ذات الصلة.​

القضية الليبية عبدالفتاح السيسي دونالد ترامب السيسي الولايات المتحدة سد النهضة

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