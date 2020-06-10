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"الأعلى للإعلام" يحقق في مخالفات قناتي "الحدث" و"بانوراما" بشأن بيع وتأجير الهواء

05:09 م الأربعاء 10 يونيو 2020
"الأعلى للإعلام" يحقق في مخالفات قناتي "الحدث" و"بانوراما" بشأن بيع وتأجير الهواء

مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

كتب- مصراوي:

قال مصدر مسئول بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس أجرى تحقيقًا خلال الأيام الماضية في بعض مخالفات قناتي "الحدث اليوم" و"بانوراما" فيما يتعلق ببث برامج مؤجرة "بيع وتأجير الهواء" دون الحصول على موافقة المجلس وفقًا للقانون.

وأشار المصدر، لمصراوي، اليوم الأربعاء، إلى أن لجنة الشكاوى قدمت توصية للمجلس إزاء تلك البرامج بتوقيع عقوبة قد تصل إلى وقف بثها في انتظار اعتماد المجلس.

وأعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن لائحة التراخيص لتوفيق أوضاع وسائل الإعلام القائمة في فترة حددتها اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 بـ6 أشهر تنتهي في أغسطس المقبل، أو التقدم بطلب لترخيص وسائل جديدة.

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قناة الحدث قناة بانوراما

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