بدء اجتماع الحكومة الأسبوعي لمناقشة عودة الأنشطة تدريجيًا

كتب- محمد غايات:

بدأ منذ قليل اجتماع الحكومة الأسبوعي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لمناقشة عدد من الملفات المختلفة من بينها عودة الحياة تدريجيا لطبيعتها.

وكان رئيس الوزراء صرح بأنه سيتم العمل على بدء العودة التدريجية في كافة قطاعات الدولة اعتباراً من منتصف شهر يونيو الجاري.

وقال مدبولي: اعتبارًا من منتصف يونيو سنعمل على دراسة إقامة بعض الشعائر في دور العبادة، لكننا سنأخذ بعض الوقت لإتمام ذلك، من حيث دراسة الآليات والتوقيت الملائم والإجراءات بحيث تضمن سلامة المواطنين.