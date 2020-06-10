أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

بدء اجتماع الحكومة الأسبوعي لمناقشة عودة الأنشطة تدريجيًا

05:09 م الأربعاء 10 يونيو 2020
بدء اجتماع الحكومة الأسبوعي لمناقشة عودة الأنشطة تدريجيًا

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- محمد غايات:

بدأ منذ قليل اجتماع الحكومة الأسبوعي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لمناقشة عدد من الملفات المختلفة من بينها عودة الحياة تدريجيا لطبيعتها.

وكان رئيس الوزراء صرح بأنه سيتم العمل على بدء العودة التدريجية في كافة قطاعات الدولة اعتباراً من منتصف شهر يونيو الجاري.

وقال مدبولي: اعتبارًا من منتصف يونيو سنعمل على دراسة إقامة بعض الشعائر في دور العبادة، لكننا سنأخذ بعض الوقت لإتمام ذلك، من حيث دراسة الآليات والتوقيت الملائم والإجراءات بحيث تضمن سلامة المواطنين.

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

الخبر التالى:

"الأعلى للإعلام" يحقق في مخالفات قناتي "الحدث" و"بانوراما" بشأن بيع وتأجير الهواء

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 36829

    عدد المصابين

  • 9786

    عدد المتعافين

  • 1306

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 7268141

    عدد المصابين

  • 3580135

    عدد المتعافين

  • 411350

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بدء اجتماع الحكومة الأسبوعي لمناقشة عودة الأنشطة تدريجيًا