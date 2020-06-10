بدء اجتماع الحكومة الأسبوعي لمناقشة عودة الأنشطة تدريجيًا
كتب- محمد غايات:
بدأ منذ قليل اجتماع الحكومة الأسبوعي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لمناقشة عدد من الملفات المختلفة من بينها عودة الحياة تدريجيا لطبيعتها.
وكان رئيس الوزراء صرح بأنه سيتم العمل على بدء العودة التدريجية في كافة قطاعات الدولة اعتباراً من منتصف شهر يونيو الجاري.
وقال مدبولي: اعتبارًا من منتصف يونيو سنعمل على دراسة إقامة بعض الشعائر في دور العبادة، لكننا سنأخذ بعض الوقت لإتمام ذلك، من حيث دراسة الآليات والتوقيت الملائم والإجراءات بحيث تضمن سلامة المواطنين.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
36829
عدد المصابين
-
9786
عدد المتعافين
-
1306
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
7268141
عدد المصابين
-
3580135
عدد المتعافين
-
411350
عدد الوفيات
إعلان