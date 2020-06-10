زيادة الموازنة 40 مليار جنيه.. إنجازات "التعليم العالي" والبحث العلمي في 6 سنوات

كتب- أحمد عبدالمنعم:

نشرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال الـ6 سنوات الماضية، في بيان لها، إنجازات لها في عدد من المجالات التي حققت نتائج متميزة في قطاع التعليم العالى والبحث العلمى، فعلى صعيد أعداد الطلبة التي يتم استيعابهم سنويا فى منظومة التعليم العالي والمعاهد والمستشفيات كانت كالتالي:-

- نحو 3 ملايين طالب وطالبة مقيدين بالجامعات والمعاهد الحكومية (بزيادة حوالي 400 ألف طالب منذ 2014/2015)، تقدم لسوق العمل والإنتاج نحو 500 ألف خريج سنويًا.

- عدد 219.763 طالبًا مقيدًا بالدراسات العليا بتلك المؤسسات.

- عدد 120 ألف عضو هيئة تدريس وعضو هيئة معاونة (بزيادة 16 ألف عضو منذ 2014/2015)

- عدد 1.200 مبعوث (بزيادة حوالي 600 مبعوث عن 2014) للحصول على درجات جامعية عليا في تخصصات تواكب التنمية الوطنية، منها: )الذكاء الاصطناعي، الهندسة النووية، إنترنت الأشياء، هندسة الطاقة، الصناعات الدوائية، البيوتكنولوجي والنانوتكنولوجي حيث احتلت مصر مؤخرًا المرتبة 40 عالميًا في أبحاث النانوتكنولوجي.

- عدد 72 ألف طالب وافد مقيدين بمؤسسات التعليم العالي.

- عدد (113) مستشفى جامعيًا (بزيادة 24 مستشفي منذ 2014)، فضلاً عن عدد من مراكز ومعاهد البحوث الطبية تنتشر في كافة ربوع مصر

▪ عدد (11) مركزًا ومعهدًا و هيئة بحثية تتبع الوزارة و(15) معهدًا ومركزًا وهيئة تبع وزارات أخرى تقوم الوزارة بالتنسيق الوطني معها فيما يختص بالبحوث والابتكار.

إنشاء معهد بحوث الإلكترونيات الجديد.

إنشاء مدينة الفضاء المصرية.

▪ زيادة موازنة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 40 مليار جنيه منذ عام 2014 (إجمالي ميزانية التعليم العالي والبحث العلمي 2020/2021 حوالي 65 مليار جنيه).