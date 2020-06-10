إدراج 20 جامعة في تصنيف التايمز.. إنجازات "التعليم العالي" خلال 6 سنوات

كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خلال الـ6 سنوات الماضية، إنجازات متنوعة في عدد من المجالات التي حققت نتائج متميزة في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وفيما يتعلق بالتصنيف الدولي للجامعات، فقد استطاعت الوزارة تحقيق العديد من الإنجازات في هذا الملف الهام منها:

- تشكيل لجنة لمساعدة الجامعات على تحسين تصنيفها الدولي في يونيو 2017.

- في عام 2017 تم إدراج 4 جامعات في تصنيف ليدن الهولندي، و 8 في تصنيف Times Higher Education البريطاني.

- في 2018 تم إدراج ١٩ جامعة بين أفضل ١٢٠٠ جامعة في تصنيف "Times Higher Education"، و20 جامعة في تصنيف QS البريطاني، و 11 في تصنيف US News الأمريكي، و6 في تصنيف Ranking Web of Universities الإسباني.

- في 2019 شهد ترتيب الجامعات المصرية تقدمًا ملموسًا في تصنيف "Leiden" الهولندي، حيث تواجد فيه 5 جامعات مصرية من بين 963 جامعة عالمية، لتواصل الجامعات المصرية سعيها الدائم نحو التقدم والارتقاء بالمستوى التعليمي في أكبر عدد من التصنيفات الدولية، وهي جامعات القاهرة (المركز 341)، وعين شمس (المركز 582)، والمنصورة (المركز 681)، والإسكندرية (المركز 730)، والزقازيق (المركز 834).

- وشهد تصنيف التايمز البريطاني Times Higher Educationزيادة عدد الجامعات المصرية الناشئة إلى 12 جامعة وهم جامعات (بنى سويف، كفر الشيخ، المنصورة، قناة السويس، سوهاج، طنطا، الفيوم، حلوان، المنوفية، المنيا، جنوب الوادى، الزقازيق)، كما حصلت جامعة أسوان على المركز الأول عالميًّا في الاستشهادات.

- وشهد تصنيف "شنغهاي" إدراج 16 جامعة مصرية فى مراكز متقدمة ضمن أعلى 500 جامعة عالمياً في 54 تخصص علمى عبر المجالات التخصصية في العلوم الطبيعية والهندسة وعلوم الحياة والعلوم الطبية والعلوم الاجتماعية في تصنيف "شنغهاي" للتخصصات للعام 2019، وتواجد خمس جامعات مصرية في تصنيف شنغهاي الصيني وهى جامعات (القاهرة، عين شمس، الإسكندرية، المنصورة، الزقازيق).

- وشهد تصنيف US NEWS العالمي للعام 2020 إدراج 14 جامعة مصرية مقارنة ب 11 جامعة العام الماضى (2019) بزيادة ثلاث جامعات حكومية وهي بنى سويف وبنها والمنيا؛ وبذلك يكون هناك زيادة في تمثيل مصر هذا العام لتصل إلى 0.93% على مستوى تصنيف الجامعات بالمقارنة بنسبة 0.88% العام الماضى، فضلاً عن زيادة نسبة المنشورات من 0.49% لتصل إلى 0.70% فى 4 سنوات (2014-2018).

- وشهد تصنيف QS العالمي 2020 للمنطقة العربية إدراج 22 جامعة مصرية من بين 129 جامعة على مستوى المنطقة العربية، وبذلك تكون هناك زيادة في عدد الجامعات المصرية المدرجة ضمن التصنيف عن أعوام 2019 والذي تضمن 20 جامعة، وتصنيف 2018 الذي شمل 17 جامعة، وتصنيف 2017 والذي تضمن 15 جامعة، وشملت الجامعات المصرية التى أدرجت فى هذا التصنيف جامعات: (القاهرة، عين شمس، الإسكندرية، المنصورة، أسيوط، الأزهر، حلوان، قناة السويس، الأمريكية، الألمانية، البريطانية، طنطا، الزقازيق، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، بنها، بني سويف، المنيا، الفيوم، المستقبل، جنوب الوادي، كفر الشيخ، المنوفية)، بما يعنى أن هناك زيادة تمثيل الجامعات المصرية هذا العام لتصل إلى 17.1٪ ، على مستوى تصنيف الجامعات بالمقارنة بنسبة 16.4% العام الماضي.

- وشهد تصنيف "US News" الأمريكي لعام ٢٠٢٠ للبرامج إدراج 40 برنامجا ضمن 10 تخصصات مختلفة هي، العلوم الزراعية - الأحياء والكيمياء الحيوية ـ الكيمياء - الطب الإكلينيكي ـ الهندسة ـ المناعة ـ علوم المواد ـ الصيدلة ـ الفيزياء ـ علوم الحيوان، حيث تم إدراج جامعة القاهرة في تصنيف جميع البرامج، وحصل برنامج صيدلة جامعة القاهرة على المركز 107 عالميا بأفضل ترتيب لبرنامج مصري عالميا، كما تم تصنيف عدد 7 برامج لجامعات مصرية في تخصص الكيمياء، وعدد 6 برامج لجامعات مصرية في تخصص الطب الإكلينيكي، وعدد 9 برامج لجامعات مصرية في تخصص الهندسة، وعدد 2 برنامج لجامعات مصرية في تخصص علوم المواد، وعدد 5 برامج لجامعات مصرية في تخصص الصيدلة، وعدد 6 برامج لجامعات مصرية في تخصص الفيزياء، وعدد 2 برنامج لجامعات مصرية في تخصص علوم الحيوان.

- إدراج 20 جامعة مصرية في تصنيف التايمز البريطاني لعام 2020.

- إدراج 23 جامعة مصرية ضمن 767 جامعة عالمية في تصنيف التايمز البريطاني لتأثير الجامعات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2020.

- ضم ٩ جامعات مصرية بقائمة الهيئات الأجنبية للمجلس الطبي الهندي، وشملت قائمة الجامعات المصرية (عين شمس ـ الإسكندرية ـ القاهرة ـ حلوان ـ كفر الشيخ ـ المنصورة ـ المنوفية ـ السويس ـ طنطا).