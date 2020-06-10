محافظ الجيزة: إيقاف البناء 6 أشهر وأي تراخيص سابقة في هذه الحالة

كتب- أسامة علي:

قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إنه وجه بإعادة فتح جراج أسفل عقار بشارع خاتم المرسلين بعد تغيير نشاطه إلى مخزن من قِبل المالك.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها المحافظ، اليوم الأربعاء، بأحياء العمرانية والطالبية؛ للوقوف على جهود أجهزة المحافظة وبالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية في إطار تنفيذ القرارات الخاصة بفرض النظام وإلزام أصحاب العقارات باشتراطات قانون البناء.

وشدد راشد على رؤساء أحياء الطالبية والعمرانية اتخاذ ما يلزم نحو ضمان استمرار عمل تلك الجراجات وعدم تكرار أصحابها للمخالفة وإعادة تغير النشاط لتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على الشوارع؛ خصوصًا بعد أعمال التطوير الجارية بالعديد منها.

وأكد المحافظ ضرورة استمرار الحملات والمتابعة الميدانية بشكل دوري؛ لمنع المخالفات بكل صورها وإزالة أية حالات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتابع محافظ الجيزة بأنه تم وقف إصدار تراخيص بناء جديدة بالمحافظة لمدة 6 أشهر، مع إيقاف البناء أيضًا في أي عقار تم إصدار ترخيص بناء له في الفترة الماضية؛ لحين الوقوف على الإجراءات والضمانات التي تضمن التزام ملاك العقارات بإنشاء جراجات أسفل العقارات، وإلا سيتم إلغاء الترخيص مستقبلًا وإدراج العقار ضمن العقارات المخالفة؛ حيث ستعتبر الرخصة بمثابة عقد اتفاق ببن طرفين في حال الإخلال به يتم إلغاؤها على الفور.