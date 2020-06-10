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تأجيل سداد فواتير وصندوق إعانات.. "سياحة النواب" تكشف عن إجراءات دعم القطاع

03:21 م الأربعاء 10 يونيو 2020
تأجيل سداد فواتير وصندوق إعانات.. "سياحة النواب" تكشف عن إجراءات دعم القطاع

مجلس النواب

أوصت لجنة السياحة بمجموعة من المطالب تتعلق بالمبادرات والتسهيلات، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، وضرورة تفعيل صندوق إعانات الطوارئ لدعم القطاع بسيولة نقدية لمواجهة المصروفات الضرورية من رواتب وإيجار ومرافق، على أن يتم استردادها بعد عودة النشاط السياحي بعد عام ودون فوائد.

ودعت اللجنة إلى تأجيل سداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي للفنادق والمنشآت السياحية خلال الأزمة، مطالبة، في توصياتها، بتمديد أجل القروض وإعادة جدولتها دون فوائد، على أن تمتد هذه التسهيلات لفترة عام على الأقل بعد عودة النشاط السياحي لمعدله الطبيعي، ومد المواعيد النهائية المحددة لسداد ضرائب الشركات والضرائب العقارية وغيرها من الضرائب والاستمرار في إجراءات التسويات المالية مع ملاك الفنادق والمنشآت السياحية لغير المنتظمين، وتأكيد تفعيل مبادرة البنك المركزي ومتابعة الإجراءات الخاصة بها.

وشملت التوصيات حزمة من المطالب في ما يخص الترويج والتنشيط السياحي؛ حيث دعت إلى ابتكار شكل جديد للترويج لمصر كمقصد سياحي عالمي يتناسب مع التغييرات العالمية والاستعانة بالأساليب التكنولوجية الحديثة والمبتكرة لاجتذاب مجموعات جديدة من الزائرين وضمان تكرارية الزيارة.

وشددت اللجنة على ضرورة استغلال نشاط السياحة الصحية والاستشفاء البيئي في الترويج للمنتج السياحي المصري بعد وضع القانون المنظم لذلك؛ حيث إنه من المتوقع أن يشهد هذا النمط السياحي إقبالًا كبيرًا في الفترة المقبلة بعد أزمة كورونا.

ودعت اللجنة أيضًا إلى تنمية السياحة النيلية ودعم وتطوير المراسي من القاهرة إلى أسوان لتفعيل منظومة الرحلات النيلية الطويلة.

مجلس النواب صندوق إعانات تأجيل سداد فواتير

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