"صبحي" مديرًا عامًا لجمارك الركاب بمطار القاهرة

كتب- محمد عبيد:

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، القرار رقم 282 لسنة 2020، بتعيين عددًا من العاملين بمصلحة الجمارك في درجة مدير عام في عدة مواقع كان أبرزها اختيار سامي صبحي سليمان مديرًا عاما لجمارك الركاب بمطار القاهرة الدولي.

يذكر أن "صبحي"، كان يشغل وظيفة مدير جمرك بمبنى الركاب رقم 3، ومشهود له من كل الجهات العاملة بالمطار بالسيرة الحسنة والكفاءة والنزاهة.