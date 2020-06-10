"صبحي" مديرًا عامًا لجمارك الركاب بمطار القاهرة
كتب- محمد عبيد:
أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، القرار رقم 282 لسنة 2020، بتعيين عددًا من العاملين بمصلحة الجمارك في درجة مدير عام في عدة مواقع كان أبرزها اختيار سامي صبحي سليمان مديرًا عاما لجمارك الركاب بمطار القاهرة الدولي.
يذكر أن "صبحي"، كان يشغل وظيفة مدير جمرك بمبنى الركاب رقم 3، ومشهود له من كل الجهات العاملة بالمطار بالسيرة الحسنة والكفاءة والنزاهة.
الخبر التالى:"الرعاية الصحية": إصابة 4 من العاملين بفرع الهيئة في بورسعيد.. وإجراءات عاجلة للمخالطين
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
36829
عدد المصابين
-
9786
عدد المتعافين
-
1306
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
7268141
عدد المصابين
-
3580135
عدد المتعافين
-
411350
عدد الوفيات
إعلان