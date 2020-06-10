عدسة مصراوي ترصد التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
-
-
عرض 4 صورة
كتب- محمد عبدالناصر:
تصوير- محمد حسام الدين:
رصدت عدسة "مصراوي"، حركة المواطنين في مناطق وسط القاهرة وتحديدا في شارع المبتديان، اليوم الأربعاء، والتزامهم بارتداء الكمامات، في إطار قرارات الحكومة المصرية لمواجهة أزمة تفشي فيروس "كورونا"، لتظهر الكمامة في كل مكان.
وتظهر الصور، ارتداء أحد المواطنين للبدلة الواقية من فيروس كورونا والتي يتم استخدمها في المستشفيات.
الخبر التالى:"صبحي" مديرًا عامًا لجمارك الركاب بمطار القاهرة
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
36829
عدد المصابين
-
9786
عدد المتعافين
-
1306
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
7268141
عدد المصابين
-
3580135
عدد المتعافين
-
411350
عدد الوفيات
إعلان