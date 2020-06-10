عدسة مصراوي ترصد التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا

كتب- محمد عبدالناصر:

تصوير- محمد حسام الدين:

رصدت عدسة "مصراوي"، حركة المواطنين في مناطق وسط القاهرة وتحديدا في شارع المبتديان، اليوم الأربعاء، والتزامهم بارتداء الكمامات، في إطار قرارات الحكومة المصرية لمواجهة أزمة تفشي فيروس "كورونا"، لتظهر الكمامة في كل مكان.

وتظهر الصور، ارتداء أحد المواطنين للبدلة الواقية من فيروس كورونا والتي يتم استخدمها في المستشفيات.