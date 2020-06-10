أوصت بتأجيل فواتير الكهرباء والغاز للفنادق.. لجنة برلمانية توافق على موازنة السياحة

وافقت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، برئاسة النائب عمرو صدقي، اليوم الأربعاء، على مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020- 2021 فيما يخص وزارة السياحة والهيئات التابعة لها.

‎وأوصت اللجنة خلال اجتماعها بالرقابة والمتابعة على تطبيق المعايير الدولية في الحماية والتعقيم والتطهير للأنشطة السياحية المختلفة وما يتعلق بها وإطلاق مبادرة "مصر واجهة نظيفة".

‎وشددت اللجنة، على ضرورة استغلال فترة التوقف في رفع كفاءة البنية التحتية للقطاع السياحي والفندقي وكذلك تحسين الطرق المؤدية للمدن والمناطق السياحية والأثرية.

‎ودعت اللجنة، لإجراء دورات تدريبية مكثفة للعمالة بالقطاع لضمان الحفاظ على مهاراتهم وعدم هجرتهم من قطاع السياحة لصالح قطاعات أخرى وكذلك العمل على زيادة البرامج التدريبية المتعلقة بالوقاية والتطهير و خصاصا في كيفية استخدام المواد المطهرة.

‎وأوصت اللجنة بضرورة الإسراع في إصدار قانون تنظيم السياحة الصحية والاستشفائية لما تتمتع به مصر من مقومات في هذا المجال والعمل على سرعة عقد اللجنة الخاصة بالتذاكر المجمعة والتابعة للمجلس الأعلى للآثار الانتهاء من تسوية قيمة تلك التذاكر مع شركات السياحة.

وأوصت لجنة السياحة، بمجموعة من المطالب تتعلق بالمبادرات والتسهيلات خلال اجتماعها، بضرورة تفعيل صندوق إعانات الطوارئ لدعم القطاع بسيولة نقدية لمواجهة المصروفات الضرورية من رواتب و إيجار و مرافق على أن يتم استردادها بعد عودة النشاط السياحي بعد عام وبدون فوائد.

‎ودعت اللجنة، لتأجيل سداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي للفنادق والمنشآت السياحية خلال الأزمة و استثناء القطاع السياحي من قيمة 19% الزيادة التي أعلنتها الحكومة مؤخرًا بقيمة فواتير الكهرباء ولو لمدة 6 أشهر على الأقل.

‎كما طالبت اللجنة في توصياتها بتمديد أجل القروض وإعادة جدولتها بدون فوائد على أن تمتد هذه التسهيلات لفترة عام على الأقل بعد عودة النشاط السياحي لمعدله الطبيعي و مد المواعيد النهائية المحددة لسداد ضرائب الشركات والضرائب العقارية وغيرها من الضرائب و الاستمرار في إجراءات التسويات المالية مع ملاك الفنادق والمنشآت السياحية لغير المنتظمين و التأكيد على تفعيل مبادرة البنك المركزي ومتابعة الإجراءات الخاصة بها .

‎وشملت التوصيات حزمة من المطالب فيما يخص الترويج والتنشيط السياحي حيث دعت لابتكار شكل جديد للترويج لمصر كمقصد سياحي عالمي يتناسب مع التغييرات العالمية و الاستعانة بالأساليب التكنولوجية الحديثة و المبتكرة لاجتذاب مجموعات جديدة من الزائرين وضمان تكرارية الزيارة

‎و شددت اللجنة على ضرورة استغلال نشاط السياحة الصحية والاستشفاء البيئي في الترويج للمنتج السياحي المصري بعد وضع القانون المنظم لذلك حيث أنه من المتوقع أن يشهد هذا النمط السياحي إقبالا كبيرا في الفترة القادمة بعد أزمة كورونا.

‎ودعت اللجنة أيضا لتنمية السياحة النيلية ودعم وتطوير المراسي من القاهرة إلى أسوان لتفعيل منظومة الرحلات النيلية الطويلة .