محافظ القاهرة يهنئ السيسي بمرور ٦ سنوات على حكمه
كتب- محمد نصار:
بعث اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة مرور 6 سنوات على توليه رئاسة الجمهورية.
وجاء نص البرقية كالتالي:
"يطيب لي أن أتقدم بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أبناء ومواطني محافظة القاهرة والعاملين بالمحافظة بخالص التهنئة بمناسبة مرور 6 سنوات على تولي رئاسة الجمهورية
هذه الفترة التي شهدت إنجازات متواصلة ونجاحات متلاحقة في شتى المجالات في ظل قيادتكم الحكيمة حيث عبرتم بمصرنا الغالية هذه المرحلة الدقيقة من عمر الوطن إلى بناء مصر الحديثة، وفقكم الله ورعاكم ويسدد خطاكم لصالح مصرنا الغالية سائلين الله العلى القدير لكم الصحة والتوفيق"
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