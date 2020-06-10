مدير معهد القطن: زراعة 170 ألف فدان.. وصنف جديد يحاكي "جيزة 94" -صور

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور محمد مسعد، مدير معهد بحوث القطن، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه تمت زراعة 170 ألف فدان حتى الآن، مضيفًا أن الحصر النهائي سوف يكون خلال أيام.

وقال مسعد، في تصريح خاص أدلى به إلى "مصراوي"، اليوم الأربعاء، إنه رغم الظروف الاستثنائية الخاصة بفيروس كورونا ووجود مخزون من القطن متبقٍ من العام الماضي؛ فإن عملية التسويق والتعاقد عليه مستمرة، مما يؤكد حرص الدولة المصرية على المحافظة عليه وتعافي الإنتاج شيئًا فشيئًا.

وأضاف مدير معهد القطن أن المعهد استطاع إنتاج صنف جديد هو "جيزة 97"، بعد إجراء تجربة عليه من العام الماضي بمساحة صغيرة، وهذا العام تتم التجربة النهائية على مساحة 100 فدان؛ تمهيدًا لطرحه العام المقبل، لافتًا إلى أن محافظة كفر الشيخ صاحبة نصيب الأسد من الذهب الأبيض.

وتابع مسعد: "جيزة 97" يتمتع بكل خصائص جيزة 94 الأشهر في مصر وصاحب المساحة الأوسع، بالإضافة إلى أن جيزة 97 يتمتع بخصائص تحمّل الملوحة أكثر وأعلى إنتاجية.

وأشار مدير معهد بحوث القطن إلى أن المعهد كانت توصياته الخاصة هذا العام هي الزراعة المتأخرة؛ للحد من مواجهة التقلبات الجوية، بالإضافة إلى تشكيل فرق مرور من المعهد والمديريات الزراعية؛ للوقف على حالة المحصول.