القوى العاملة: وصول 22 رحلة طيران تقل 4237 عاملاً من العالقين بالكويت اليوم

كتب- يوسف عفيفي:

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلًا، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت في إطار متابعته على مدار الساعة يوميًا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل، أوضح فيه أن اليوم الأربعاء يشهد مطار الكويت حركة مغادرة تعد الأكبر منذ بدء أزمة فيروس "كورونا"، حيث تغادر 32 رحلة طيران تحمل على متنها 6180 راكبًا إلى 4 دول مصر والهند والأردن وقطر، ويصل عدد الرحلات القادمة من الكويت لمصر 22 رحلة تقل 4237 عاملا.

وقال أحمد إبراهيم المستشار العمالي بالكويت، إنه تقرر تسيير 22 رحلة مغادرة للعاملين المصريين بالكويت، اليوم الأربعاء، وفقًا للجدول المعلن في هذا الخصوص، على متنها جميعا 4237 عاملا، حيث تغادر الرحلة الأولى رقم 3036 المصرية مطار الكويت الساعة الثانية، وعلى متنها 260 عاملا، أما الثانية رقم 1653 الكويتية وتغادر الكويت 8.10 وعلى متنها 130 عاملا وتصل إلى سوهاج.

والثالثة الكويتية رحلة رقم 1541 قيام من الكويت 8.30 وعلى متنها 334 عاملا، أما الرحلة الرابعة الكويتية رقم 1651 قيام 9.00 على متنها 130 عاملا تصل مطار الإسكندرية، والرحلة الخامسة على الكويتية رقم 1645 قيام من الكويت 10.00 وعلى متنها 130 عامل وتصل مطار سوهاج، أما الرحلة السادسة على المصرية رقم 3082 قيام من الكويت الساعة 10.00 وعلى متنها 310 عمال وتصل مطار القاهرة.

والرحلة السابعة على إيركايرو رقم 2502 قيام من الكويت 10.00 وعلي متنها 156 عاملا تصل القاهرة، والثامنة على الكويتية رحلة رقم 1543 قيام من الكويت 10.30 وعلى متنها 190 عاملا تصل القاهرة، والرحلة التاسعة المصرية رقم 1655 قيام من الكويت 10.30 وعلى متنها 130 عاملا وصول القاهرة، والعاشرة المصرية رقم 3028 قيام من الكويت 12.00 على متنها 310 عمال وصول القاهرة.

والرحلة الحادية عشر رقم 1733 على طيران الجزيرة قيام من الكويت 11.30 وصول القاهرة، وعلى متنها 159 عاملا، والرحلة الثانية عشرة طيران الجزيرة قيام من الكويت 13.30 وصول القاهرة وعلى متنها 159 عاملا، والثالثة عشر رحلة رقم 5084 طيران فلاي إيجبت قيام من الكويت 13.45 وعلى متنها 186 عاملا، وصول القاهرة والرحلة الرابعة عشر رقم 1609 قيام من الكويت 13.50 على الكويتية على متنها 130 عاملا، والخامسة عشر رقم 3064 قيام 15.00 علي المصرية وصول سوهاج.

والرحلة السادسة عشر رقم 5066 قيام 16.00 علي طيران فلاي إيجبت وصول سوهاج، وعلي متنها 186 عاملا، والسابعة عشر رقم 5048 قيام 16.45 على طيران فلاي إيجبت، وعلى متنها 166 عاملا وصول القاهرة، والرحلة الثامنة عشر رقم 2416 على طيران إير كايرو، قيام من الكويت 17.30 وصول القاهرة، وعلى متنها 140 عاملا، والتاسعة عشر رحلة رقم 1715 على طيران الجزيرة قيام من الكويت 18.30 وصول سوهاج، وعلى متنها 159 عاملا.

والرحلة العشرون رقم 3034 المصرية قيام من الكويت 18.30 وصول القاهرة، وعلى متنها 310 عمال، والرحلة الحادية والعشرون مصر للطيران رحلة رقم 3070 قيام من الكويت 21.00 وصول سوهاج، وعلى متنها 150 عاملا، والرحلة الثاني والعشرون المصرية رقم 3032 قيام من الكويت 22.30 وصول القاهرة، وعلى متنها 260 عاملا، وذلك في إطار استمرار اهتمام مصر برعاياها في الخارج.