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الصحة العالمية تعقد مؤتمرًا اليوم عن الكمامة القماشية وتخفيف إجراءات كورونا

09:34 ص الأربعاء 10 يونيو 2020
الصحة العالمية تعقد مؤتمرًا اليوم عن الكمامة القماشية وتخفيف إجراءات كورونا

الكمامة القماشية

كتب - أحمد جمعة:

يعقد المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، مؤتمرًا صحفياً اليوم الأربعاء، عن طريق الفيديو بشأن أحدث تطورات مرض فيروس كورونا المستجد (COVID-19).

ويشمل المؤتمر الصحفي تحديثاً عن الوضع العالمي والوضع الإقليمي لجائحة كورونا، وإرشادات منظمة الصحة العالمية المحدثة حول استعمال الكمامة القماشية، ومناقشة رفع القيود وسائر الإجراءات الاحترازية.

يحضر المؤتمر الصحفي الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والدكتورة داليا سمهوري، مديرة برنامج التأهب للطوارئ واللوائح الصحية الدولية، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، والدكتورة مها طلعت، المستشارة الإقليمية لمقاومة مضادات الميكروبات.

منظمة الصحة العالمية الكمامة القماشية فيروس كورونا

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