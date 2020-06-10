وزيرة الصحة تصدر 3 قرارات: تغييرات في مديريتي مطروح والإسكندرية
كتب - أحمد جمعة:
أصدرت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، الثلاثاء، 3 قرارات وزارية بحركة تنقلات محدودة بين قيادات الوزارة.
ونص القرار الأول الذي حمل رقم 379، على ندب الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، للعمل بقطاع شؤون الأقاليم الصحية بديوان عام وزارة الصحة لمدة عام.
كما نص القرار الثاني الذي حمل رقم 380 على تكليف الدكتور خالد عبدالغني وكيل وزارة الصحة بمطروح، بالقيام بأعمال مدير مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية لمدة عام، خلفا للدكتور علاء عثمان.
كما كلفت وزيرة الصحة الدكتور أحمد البلتاجي كبير أخصائيين طب بشري بدمياط، بالقيام بأعمال مدير مديرية الشئون الصحية بمرسى مطروح لمدة 3 أشهر.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
36829
عدد المصابين
-
9786
عدد المتعافين
-
1306
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
7268141
عدد المصابين
-
3580135
عدد المتعافين
-
411350
عدد الوفيات
إعلان