القاهرة: ضبط كمامات ولحوم وأسماك مجهولة المصدر بـ5 أحياء

كتب - محمد نصار:

شنت إدارة الرقابة التجارية بمديرية تموين القاهرة عدة حملات بأحياء مدينة نصر والسيدة زينب وحلوان والوايلي و15 مايو.

وأسفرت الحملات عن ضبط 30 طن لحوم مجمدة و22 طن دجاج مجمد و16 طن دقيق و3 أطنان مخلل، و80 كجم لحم مفروم، وطن عسل أسود، وطن زبيب، و1500 لتر زيت زيتون، و900 كجم سمن نباتي، و3500 كجم سمك، و1750 كجم سكر، و2600 كجم لبن بودرة مجهولة المصدر وغير متوافر لها المستندات الدالة على حيازتها.

وتم تحرير محاضر سلع مجهولة المصدر وغش تجاري واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب المحلات.

وتمكنت المديرية من ضبط صاحب شركة بالعباسية لحيازته كمامات طبية مجهولة المصدر بغرض البيع وبدون الاحتفاظ بالمستندات الدالة على الحيازة حيث تم التحفظ على 19 ألف كمامة طبية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد صاحب الشركة.

وضبطت المديرية محلا لبيع المنظفات بالمعصرة لحيازته منظفات مجهولة المصدر وتم التحفظ على 440 كجم كلور و440 كجم ديتول و440 كجم صابون سائل.