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​بيان عاجل بالبرلمان لحصر المستشفيات المغلقة وتحويلها لعزل مصابي كورونا

11:50 م الإثنين 01 يونيو 2020
​بيان عاجل بالبرلمان لحصر المستشفيات المغلقة وتحويلها لعزل مصابي كورونا

مجلس النواب

(مصراوي):

تقدمت دينا عبدالعزيز، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة، بشأن حصر المستشفيات المغلقة نتيجة وقوع مخالفات وغيره بها وضمها مؤقتًا لوزارة الصحة لاستغلالها كمستشفيات عزل.

وأضافت في بيان لها، أن هذه الفكرة من الممكن تطبيقها طوال فترة جائحة كورونا فقط، وتعود بعد ذلك لمالكيها، مشيرة إلى وجود مستشفيات كثيرة يمكن تطبيق هذه الفكرة عليها مثل مستشفى دار الشفاء بحلوان وغيرها من المستشفيات.

وأوضحت: "هناك مئات المستشفيات الخاصة التي لا تعمل جراء الخلاف عليها أو وجود أزمة في تراخيصها أو خلاف بين ماليكها، أو لارتكابها مايخالف أصول المهنة وعليه فمن الممكن ضمها بشكل مؤقت إلى مستشفيات العزل بوزارة الصحة لحين انتهاء جائحة الفيروس".

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