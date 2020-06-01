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برلماني: المحميات الطبيعية كنز يُدر على مصر منافع مهمة حال الاهتمام بها

11:47 م الإثنين 01 يونيو 2020
برلماني: المحميات الطبيعية كنز يُدر على مصر منافع مهمة حال الاهتمام بها

النائب طارق متولي

(مصراوي):

قال النائب طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إن المحميات الطبيعية تعد كنزًا من الممكن أن يُدر على مصر منافع مهمة؛ حيث تعتبر مزارات بنقاء مناخها وثرواتها المهمة التي لا تقدر بمئات المليارات من الدولارات.

وأضاف متولي، خلال حديثه، اليوم الاثنين، أن هذه الأماكن من الممكن أن تكون قلاعًا لمشروعات استثمارية ضخمة على المستوى العالمي، ويمكن أن تكون نقطة انطلاق لزيادة جذب السائحين من الخارج تسهم وتزيد من الدخل القومي وتوفر فرص العمل لشبابنا، وفرصًا لأصحاب المال والأعمال؛ من أجل الاستفادة منها.

وأوضح عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أن الإهمال الذي عانته المحميات طوال السنوات الماضية لم يقتصر على التعديات والسرقات والبيع داخل مصر، بل وصل إلى حد بيعها في الخارج أيضًا بشكل علني، مشيرًا إلى أنه وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في أحدث تقاريره، يبلغ إجمالي عدد المحميات الطبيعية فى مصر نحو 31 محمية؛ 13 منها هي الأكثر شهرة واستقبالًا للزوار، وتتوزع بين 8 محافظات.

وأشاد متولي بحرص وزارة البيئة على وضع خطة مشروعات تهدف إلى حماية وتطوير المحميات الطبيعية، مؤكدًا أنه يجب وضع خطط لتنشيط سياحة المحميات الطبيعية وزيارتها، من خلال الترويج لها بطرق وسبل مختلفة تتماشي مع العصر؛ إذ إن مصر تزخر بعدد من المعالم الطبيعية نادرة الوجود، ولكنها تفتقد الاستغلال الاقتصادي الأمثل.

طارق متولي المحميات الطبيعية وزارة البيئة

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