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أديب: "نحن في حالة طواريء طبية.. ووضع كورونا بات صعبًا"

11:46 م الإثنين 01 يونيو 2020
أديب: "نحن في حالة طواريء طبية.. ووضع كورونا بات صعبًا"

صورة من مستشفى العزل اسيوط

كتب- حسن مرسي:

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الوضع الصحي في ظل زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا بات صعبًا، مشددًا على ضرورة تعاون وتكاتف الجميع من أجل تقليل أعداد المصابين وعبور من تلك الأزمة، معلقا: "إحنا في نهاية طابور الدول اللي عندها ذروة لفيروس كورونا".

وأضاف أديب، خلال برنامجه "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الإثنين، أن مصر حاليا في مرحلة زيادة أعداد المصابين، وهناك مستشفيات لم تعد تستطع استقبال حالات، معتبرا أن تكليف رئيس الوزراء المحافظين بالمرور اليومي على المستشفيات أهم قرار تم إتخاذه منذ بداية أزمة كورونا.

ولفت الإعلامي، إلى أن بعض الأطباء وهم قلة لا يذهبون إلى عملهم، معلقا: "يجب أن نكون في حالة طواريء طبية، في مستشفى فيها 700 سرير ومش قادرة تستقبل مرضى بسبب عدم توافر الأطقم الطبية".

وأضاف مقدم "الحكاية"، أن ما يحدث في مصر حدث في كل دول العالم، معقبا: "حتى لو وصلنا لعمل خيام لا أحد يلومنا في ذلك ده وباء"، مؤكدا "مصر لديها إمكانيات قادرة على مواجهة الأمر، الدولة استعدت بشكل جيد لكن الأرقام بدأت في القفز".

وتابع أديب: "بكل صدق إحنا دلوقتي في مرحلة المواجهة، وعندنا زيادة أعداد ومفيش أماكن في مستشفيات كتيرة، إحنا شوفنا دول أرقامها أكتر مننا 100 مرة، لكن بالالتزام الأعداد بتقل".

الإعلامي عمرو أديب يروس كورونا لأطقم الطبية ورونا

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