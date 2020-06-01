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القابضة للطيران: من المتوقع إلغاء الحجر الصحي قريبًا

11:29 م الإثنين 01 يونيو 2020
القابضة للطيران: من المتوقع إلغاء الحجر الصحي قريبًا

رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران

كتب- محمد عبيد:

أكد الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أنه من المتوقع وليس "مؤكدًا" إلغاء الحجر الصحي الحالي، واستبداله بالحجر المنزلي للمصريين العائدين من الخارج على متن الرحلات الاستثنائية خلال الأيام القادمة، والتي تنظمها شركة مصر للطيران يوميًا، لنقلهم من عدة دول وإعادتهم إلى البلاد.

وأضاف زكريا في تصريحات صحفية، أنه يتم الكشف الطبي على الركاب فور عودتهم وإن الحالات التي تظهر عليها الأعراض ويتم الاشتباه في إصابتها يتم تحويلها إلى المستشفيات المختصة للتأكد من إصابتهم، وأن الركاب الذين لا يظهر عليها أعراض قد يتم وضعهم في الحجر الصحي لمدة أسبوع في أماكن معدة لذلك.

وأعلنت وزارة الطيران المدني، اليوم الاثنين مد جسرها الجوي، خلال الأسبوعين القادمين، لإعادة المصريين بالخارج، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وتوقف حركة الطيران المنتظمة بسبب انتشار العدوي.

وقال باسم عبدالكريم المتحدث الإعلامي للوزارة، إنه سيتم تسيير بعض الرحلات الاستثنائية إلى كل من بيروت، وعمان، ومسقط، ودبي، وجدة، والرياض، وبغداد، وسيدني، خلال الأسبوعين القادمين لإعادة المصرين من الخارج إلى بلادهم.

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