​"المهندسين": لجنة إدارة الأزمة تخصص ميل لمصابي كورونا للتواصل مع النقابة

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس مؤمن شفيق، أمين صندوق النقابة العامة والمقرر الإعلامي للنقابة، إن النقابة برئاسة المهندس هاني ضاحي، نقيب مهندسي مصر، شكلت لجنة لإدارة الأزمة بخصوص جائحة كورونا، برئاسة المهندس محمود مغاوري، الأمين العام للنقابة، وعضوية السادة أعضاء هيئة المكتب ورؤساء الشُّعب ورؤساء النقابات الفرعية بمحافظات مصر.

وأوضح "شفيق"، في بيان اليوم، أن اللجنة وفرت وسيلة للتواصل بين النقابة والمهندسين مصابي كورونا، حيث يتم التواصل من خلال نموذج يقوم المهندس المصاب أو أسرته بملء بياناته، ويتم إرسالها من خلال رقم "واتس آب" 01024123233، أو الإيميل الذي خصصته النقابة لمصابي فيروس كورونا RISK.COVID19.ENG@Gmail.com

وأشار إلى أن هناك نموذجًا آخر تم إعداده للمهندس الذي فقد وظيفته بسبب جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن المهندس المتضرر يقوم بملء بيانات هذا النموذج، ويرفق المستندات التي تثبت تعرضه لفقد وظيفته بسبب الفيروس، ويتم إرسال ذلك على الإيميل الذي تم تخصيصه لهذا الغرض، وهو: RISK.COVID19.ENG@Gmail.com

وأوضح أن نقابة المهندسين تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل مبنى النقابة العامة منذ وقوع جائحة فيروس كورونا (كوفيد- 19) والذي اجتاح العالم أجمع في غضون أشهر قليلة، وأضاف أن النقابة قامت بتوفير بوابة تعقيم إلكترونية لوضعها في المدخل، لتقوم بتعقيم المهندسين والموظفين قبل دخولهم لمبنى النقابة، هذا بخلاف الإجراءات الاحترازية الأخرى المتبعة حاليًا، مثل قياس درجة الحرارة ومنع دخول أكثر من ثلاثة أفراد في مصعد النقابة.

وأشار إلى أنه يمنع الدخول لمبنى النقابة إلا لمن يرتدي الكمامة، وأيضًا تقوم النقابة بعملية التعقيم والتطهير التي تتم يوميًا لكل طوابق النقابة.

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