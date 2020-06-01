"الناس فاكرة أننا بس اللي بنعالج".. مدير حميات إمبابة يكشف أسباب تكدس المواطنين

كتب – معتز عباس:

قال الدكتور، باسم عيسى مدير مستشفى الكبد حميات إمبابة، إن المستشفى تضم 193 مريض محتجز، و20 مريض بالرعاية المركزة ولا يوجد أماكن شاغرة بها في التوقيت الحالي.

وأوضح "عيسى"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، اليوم الإثنين، أن المستشفى كانت تعمل طوال شهر رمضان وخلال أيام العيد بكامل طاقتنا الاستيعابية، حيث تضم المستشفى 80 دكتور و 120 ممرض وممرضة، لافتًا إلى أن أسباب الازدحام الشديد أمام أبواب المستشفى بسبب ثقة المواطنين الزائدة رغم وجود 4 مستشفيات أخرى في نفس النطاق.

وأشار إلى أن نفس بروتوكول العلاج يتم تطبيقه على جميع مستشفيات الجمهورية البالغة 320 مستشفى، لكن هناك مواصفات لدخول المريض المصاب بالكورونا لغرف الرعاية وهي إصابته بمشاكل وأمراض مزمنة وحدوث مشكلة في التنفس وعدم تشبع الجسد بالأكسجين.

وتابع: "المشكلة في الزحام هي أن الناس فاكرة أن مستشفى حميات إمبامة هي اللي بتعالج بس، احنا بنخدم منطقة جغرافية معينة، لكن في ناس بتجيلي من أوسيم ووادي حوف والبدرشين، مشهد الزحام دا هيختفي لو الناس راحت مستشفيات قريبة منها".

وأكمل: "من ضمن مشاكل الازدحام الناس بتيجي المستشفى ومعه 4 من أسرته معرضين للإصابة بفيروس كورونا".