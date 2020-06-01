صيدلي بمستشفى بلطيم للعزل يكشف طبيعة عمله خلال أزمة كورونا (فيديو)

(مصراوي):



نشر الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، رسالة مصورة من أحد الأطباء الصيادلة بمستشفى بلطيم للعزل الصحي، أوضح خلالها دور الصيادلة في هذه الأزمة.



قال الطبيب: "بحكم أني منتسب لمستشفى بلطيم، فإن دور الصيدلي لا يقتصر على صرف العلاج فقط، وإنما نتابع عمليات إعطاء الدواء للمرضى، وتأثيره عليهم، ونتواصل طوال الوقت مع الأطباء والتمريض، ونشترك في جروباتهم، وإذا وقعت أي مشكلة في حل العلاج فإننا نوضح الأمر للتمريض".

وأضاف: "نتابع باستمرار بروتوكولات العلاج التي تقوم وزارة الصحة بوضعها، وإذا حدث أي تغيير فإننا نلفت نظر الأطباء لها، كما أن بعض الأدوية لا يتم صرفها إلا عن بعد تحاليل محددة وهذا هو دورنا ألا يتم صرف الأدوية إلا بعد التأكد من مطابقتها لحالة المريض، ولذا فإننا ننسق طوال الوقت مع المعمل ومع التمريض ومع الأطباء".